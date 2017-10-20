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  EMİNE ERDOĞAN, D-8 ZİRVESİNE GELEN LİDERLERİN EŞLERİNİ KONUK ETTİ

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9

20 Ekim 2017 21:27

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi nedeniyle İstanbul\'da bulunan
liderlerin eşlerini teknede ağırladı.
İstanbul Boğazı\'ndaki tekne gezisinde Erdoğan,  konuklarına İstanbul hakkında bilgiler de verdi.
Buluşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu\'nun eşi Hülya Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak\'ın eşi Esra Albayrak, KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Bayraktar da katıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Tekne gezisinden görüntüler
 

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