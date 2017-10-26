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- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, " (Alman kamu bankalarının, Türkiye'ye yönelik finansmanı kısacağı iddiası)  Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığı kendi ağızların

26 Ekim 2017 15:31

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\" (Alman kamu bankalarının, Türkiye\'ye yönelik finansmanı kısacağı iddiası)  Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığı kendi ağızlarından açıklıyorlar\"

\"Türkiye\'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyor. Onun için bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyorum\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Türkiye-Özbekistan İş Forumu\" sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. 
Bakan Zeybekci, Alman kamu bankalarının, Türkiye\'ye yönelik finansmanı kısacağına dair çıkan iddiaların sorulması üzerine şunları kaydetti: “Bunların tamamen asılsız haberler olduğunu ilgili kurumlar Türkiye ile ilgili böyle bir kararlarının ve uygulamalarının olmadığı kendi ağızlarından açıklıyorlar. Bazı hareketli zaman dilimlerinde hep söylediğimiz; spekülatörlerin bunları kullanmak için yarattıklarına şahit oluyoruz. Biz bugüne kadar ki son 3-4 yılda yani 17-25 Aralık seviyesinden itibaren başlayan, Gezi olaylarıyla başlayan o dönmelerde bu tarz spekülatif hareketlere karşı yatırımcıların, ekonomi çevrelerinin veya Türkiye\'deki iş çevrelerinin dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bunlar teknik rakamlardır. Bunları dileyen herkes şeffaf bir şekilde, gerek bankalardan, gerekse Merkez Bankası\'ndan, gerekse Hazine kayıtlarından her yerden çok rahat bir şekilde alabilirler. Türkiye\'nin asla kısa vadeli mükellefiyetleri gerek özel sektör, gerekse kamu mükellefiyetleri anlamında yerine getirmede hiçbir zaman problemi olmamıştır. Yakın gelecekte de böyle bir problemi asla olmayacaktır. Diğer taraftan Gerek Avrupa Birliği, gerek OECD, gerekse G20 ülkeleri kiminle kıyaslarsanız kıyaslayın kamu borçlarının milli gelire oranına baktığımızda da bunun ne kadar iyi bir seviye olduğunu hep beraber görürüz. Türkiye\'nin spekülasyona bedel ödemesini ben kabul edilebilir bulmuyor. Onun için bunların hepsini spekülatörlerin çıkardığı geçici şeyler olarak görüyorum\"

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