- EKONOMİ BAKANI ZEYBEKCİ: BUNLAR TÜRKİYE'NİN KALICI HASTALIĞI DEĞİLDİR

* Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci,

\"(KURDAKİ DURUM) Türkiye\'nin fazlası var, kasada fazlası var. Buna rağmen yaşadığımız şeyler Türkiye\'nin gerçeğini yansıtmıyor. Bunlar canımızı yakıyor. Fakat bunlar Türkiye\'nin kalıcı hastalığı değildir\"

\"Bunlar geçicidir. İşinize bakın, önünüze bakın\"

Haber-Kamera: İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci kurdaki yükselişle ilgili, \"Bunlar geçicidir. İşinize bakın, önünüze bakın\" dedi.

Bakan Nihat Zeybekci, İstanbul\'da \"Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı\"nda konuştu. Konuşmasında kurdaki yükselişe değinen Zeybekci, \"Bunlar hiçbir şekilde Türkiye\'nin gerçeğini yansıtmıyor\" dedi.

Zeybekci, \"Türkiye\'nin 1 yıllık vadeli mükellefiyetlerini gözönüne alın, Merkez Bankası stoklarına bakın, ödeyeceği mükellefiyetlerine bakın... Türkiye\'nin fazlası var, kasada fazlası var. Buna rağmen yaşadığımız şeyler Türkiye\'nin gerçeğini yansıtmıyor. Bunlar canımızı yakıyor. Fakat bunlar Türkiye\'nin kalıcı hastalığı değildir. Bunlar geçicidir. İşinize bakın, önünüze bakın. Bu suni şekildeki hareketlenmeler geçecektir ve Türkiye önüne bakacaktır\" diye konuştu.

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-Zeybekci\'nin açıklaması

