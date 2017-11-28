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- (ek görüntüyle)  ÜSKÜDAR'DA SERVİS MİNİBÜSÜNE SİLAHLI SALDIRI:  ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  / İstanbul DHA Üsküdar'da, park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken,  51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı

28 Kasım 2017 17:21

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN  / İstanbul DHA
Üsküdar\'da, park halindeki okul servis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 40 yaşındaki Asiye Aykan ölürken,  51 yaşındaki Mehmet Yılmaztürk yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Asiye Aykan\'ın eşi Yılmaz Aykan\'ı gözaltına aldı. Aykan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi. Yılmaz Aykan\'a polisin çelik yelek giydirdiği görüldü. Aykan sağlık kontrolünün ardından Kartal\'daki Anadolu  Adalet Sarayı\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Şüphelinin adliyeye sevki
-Sağlık kontrolünden geçirilmesi

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