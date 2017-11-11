T24 LogoT24 Logo
Gündem

- (ek görüntüyle) TÜYAP'TA CEM YILMAZ İZDİHAMI

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA Komedyen Cem Yılmaz, 36

11 Kasım 2017 18:17

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA
Komedyen Cem Yılmaz, 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı\'nda kitaplarını imzaladı. Kardeşi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz ile birlikte kitap imzalayan Cem Yılmaz, \"Burada gerçek muhatabımla buluşuyorum, o çok güzel bir şey\" dedi. 
Komedyen Cem Yılmaz, 36. Uluslararası Kitap Fuarı\'nda bugün kitaplarını imzaladı. Kardeşi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz ile birlikte bir yayınevi tarafından düzenlenen imza törenine katılan Yılmaz, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi. 
Yılmaz, \"Kitap fuarı çok güzel bir yer. Çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Burada gerçek muhatabınla buluşuyorsun, o çok güzel bir şey. Çünkü bizim yaptığımız işlerin gerçek muhatabı buradaki bu parlak insanlar, parlak çocuklar\" dedi.  Vizyonda Ayla, Mutluluk Zamanı, Yol Ayrımı gibi çok güzel filmler olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, \"Ocağa kadar böyle gidecek inşallah, Ocakta da biz o güzel seyirciyle buluşacağız. Nisan\'a kadar oynarız tahmin ediyorum\" diye konuştu. 
Bir okurunun imzalatmak için kitap ile birlikte getirdiği kasetlerini imzalayan Cem Yılmaz,   \"Kasetlerim çıkmış\" esprisini yaptı. Okuru da, \"Evet, piyasaya süreceğiz\" diye karşılık verdi. 

Görüntü Dökümü:
---------
Cem Yılmaz\'ın imza töreninin düzenlendiği yerde yoğun ilgi görüntüsü
Cem Yılmaz kitap imzalarken
Cem Yılmaz, bir okuruna kayısı yedirdi
Cem Yılmaz, bir okurunun getirdiği kasetleri de imzalarken, okuru ile yaşadığı diyalog
Zafer Algöz ve Can Yılmaz\'ın imza töreninden görüntüsü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Yüksel KOÇDHA Komedyen Cem YılmazUluslararası Tüyap Kitap FuarıKardeşi Can YılmazZafer AlgözCem YılmazUluslararası Kitap FuarıYılmazBuradaAyla Mutluluk Zamanı Yol AyrımıOcaktaNisanOkuruDökümü Cem

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24