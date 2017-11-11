- (ek görüntüyle) TÜYAP'TA CEM YILMAZ İZDİHAMI

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Komedyen Cem Yılmaz, 36. Uluslararası Tüyap Kitap Fuarı\'nda kitaplarını imzaladı. Kardeşi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz ile birlikte kitap imzalayan Cem Yılmaz, \"Burada gerçek muhatabımla buluşuyorum, o çok güzel bir şey\" dedi.

Komedyen Cem Yılmaz, 36. Uluslararası Kitap Fuarı\'nda bugün kitaplarını imzaladı. Kardeşi Can Yılmaz ve oyuncu Zafer Algöz ile birlikte bir yayınevi tarafından düzenlenen imza törenine katılan Yılmaz, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyledi.

Yılmaz, \"Kitap fuarı çok güzel bir yer. Çok güzel insanlarla karşılaşıyorum. Burada gerçek muhatabınla buluşuyorsun, o çok güzel bir şey. Çünkü bizim yaptığımız işlerin gerçek muhatabı buradaki bu parlak insanlar, parlak çocuklar\" dedi. Vizyonda Ayla, Mutluluk Zamanı, Yol Ayrımı gibi çok güzel filmler olduğunu söyleyen Cem Yılmaz, \"Ocağa kadar böyle gidecek inşallah, Ocakta da biz o güzel seyirciyle buluşacağız. Nisan\'a kadar oynarız tahmin ediyorum\" diye konuştu.

Bir okurunun imzalatmak için kitap ile birlikte getirdiği kasetlerini imzalayan Cem Yılmaz, \"Kasetlerim çıkmış\" esprisini yaptı. Okuru da, \"Evet, piyasaya süreceğiz\" diye karşılık verdi.

Görüntü Dökümü:

---------

Cem Yılmaz\'ın imza töreninin düzenlendiği yerde yoğun ilgi görüntüsü

Cem Yılmaz kitap imzalarken

Cem Yılmaz, bir okuruna kayısı yedirdi

Cem Yılmaz, bir okurunun getirdiği kasetleri de imzalarken, okuru ile yaşadığı diyalog

Zafer Algöz ve Can Yılmaz\'ın imza töreninden görüntüsü

