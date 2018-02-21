- (ek görüntüyle) TEM'DE ÇÖP KAMYONU DEVRİLDİ : 2 YARALI

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

TEM\'de çöp kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu Hadımköy mevkii Edirne yönünde ilerleyen çöp kamyonu saat 10.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyondaki 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri geldi. Ulaşım emniyet şeridinden kontrollü olarak sağlandı. Aracın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan çöp kamyonu

-Trafik

-Olay yerinden görüntüler

-Çöp kamyonunun kaldırılması