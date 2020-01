-  (ek görüntüyle) ŞİLE AÇIKLARINDA KAYBOLAN GEMİYİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)

Şile açıklarında, Gemlik\'ten aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli\'ye götüren 78 metre uzunluğundaki \" Bilal Bal\" isimli gemiden haber alınamıyor. Demsa Denizcilik\'e ait geminin mürettebat sayısının 10 kişi olduğu belirtiliyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, saat 04.25\'te \"Artur\" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde \"Bilal Bal\" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Kıyı Emniyeti\'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu bölgeye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler yüzeyde \"Bilal Bal\" yazılı can simidi ile \"Orapin 4\" yazılı şişme can salı buldu. Bunun üzerine geniş çaplı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne bağlı kurtarma botları, Sahil Güvenlik botları ve Sahil Güvenlik\'e ait bir helikopter katılıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan da destek istendiği öğrenildi.

