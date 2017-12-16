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 - (ek görüntüyle) MESUT YILMAZ’IN OĞLU EVİNDE ÖLÜ BULUNDU (4)

- Mesut Yılmaz ABD'den dönüyor

16 Aralık 2017 15:57

- Mesut Yılmaz ABD\'den dönüyor.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Eski Başbakanlardan  Mesut Yılmaz’ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, Beykoz\'daki evinde ölü bulundu. 
38 yaşındaki Yılmaz\'ın sabah saatlerinde evinde ölü bulunduğu belirtildi. Mehmet Yavuz  Yılmaz\'ın tabanca ile intihar ettiği öne sürülüyor.  Acı haberi ABD\'de alan  Mesut Yılmaz, Türkiye\'ye dönüyor. Mesut Yılmaz\'ın akşam saatlerinde İstanbul\'da olacağı kaydedildi. Haberi alan Yılmaz ailesinin dostları da Beykoz\'daki eve geldi.
Polisin olay yerinde incelemesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Evin önündeki polislerden görüntü
-Gelenlerden görüntü
-Abdurrahim Albayrak\'ın görüntüsü
-Yavuz Yılmaz\'ın arşiv görüntü


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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