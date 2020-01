 - (ek görüntüyle geniş haber) ŞAHİNLER VE SARALLAR ADLİYEDE  BİRBİRİNE GİRDİ (2)

* Organize suç örgütleri \"Şahinler\" ve \"Sarallar\" arasındaki çatışmalara ilişkin görülen duruşma sonrasında olay çıktı.

* Taraflar duruşmanın bitmesinin ardından adliye koridorlarında tekme ve yumruklarla birbirine girdi.

* Yüzlerce polis ve özel güvenlik görevlisinin müdahalesiyle ayrılan taraflar, adliyeden güçlükle çıkarılabildi. Polisler, Çağlayan Meydanı\'nda her iki grup arasında TOMA ve akreplerle set kurarak dağılana kadar bekledi.

Haber-Kamera: Özden ATİK- İdris TİFTİKÇİ / İstanbul, DHA

17\'si tutuklu 74 sanığın yargılandığı duruşma sonrasında, Şahinler ve Sarallar adliye koridorlarında birbirine girdi.

Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşma öncesi, polis ve özel güvenlik ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Her iki taraf, kapıdaki X-Ray cihazlarından geçtikten sonra adliyeye girdi. Her iki grubun üyelerini polis, koridorlara kurduğu bariyerlerle ayırdı. Taraflar, duruşma salonu önünde de tek tek aranarak içeri alındı. İçeriye sanıklardan başka izleyici ise alınmadı. Duruşmaya, Sedat Şahin\'in arasında bulunduğu 17 tutuklu sanık katıldı. Tutuksuz sanık Burhanettin Saral\'ın da arasında bulunduğu tutuksuz sanıklar ve avukatlar da duruşmada hazır bulundu. Her iki taraf, duruşma salonunda da arada polisler bulundurularak ayrı ayrı oturtuldu.

\"YILLARIN SABIKALISIYIM\"

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına Beykoz\'daki villada ele geçirilen silahlarla ilgili iddianamenin de birleştirildiğini belirterek Sedat Şahin\'e ek savunmasını sordu. Sedat Şahin, \"İki tane silah bana aittir. Diğer silahlarla alakam yoktur. Sahte evraklar da yıllar evvel yaptırmıştım, onlar da bana aittir\" dedi. Söz konusu villaya gelişini ise Şahin şöyle anlattı: \"Duruşma tarihim yaklaştığı için İstanbul\' a gelmek istedim. Bu arada çocuklarımı da görmek istedim. Halis Kocaman\'a çocuklarımla birlikte hasret giderebileceğim bir yer sordum. Bana Beykoz\'daki evin uygun olduğunu söyledi. Ben de İstanbul\'a geldim. Çocuklarımla birlikte eve geçtim, iki gün kaldım. Annemi de aldım. Üçüncü gün Halis gelince silahlardan haberim oldu. Öğrendiğimde yapabileceğim bir şey yoktu. Son akşam öğrendim. Ben Sedat Şahin\'im yılların sabıkalısıyım, en azından stajyer bir avukat kadar bilgiye sahibim. Evin üzerinde hakimiyetim olsa o silahları orada tutmam. 54 yaşındayım, hayatımın üçte biri hapishanelerde geçti. Neyi, ne yapacağımı bilirim. Silahları Tahir Çerçi\'ye sorun. Düşman sahibi adamım ses etme durumum yok. Gece yarısı ne yapabilirdim.Tabancalarla bağım yok.\"

\"DÜŞMANIMIN YAPISINI TANIMAK ZORUNDAYIM\"

Evde Sarallar ile ilgili dokümanlar bulunduğunun sorulması üzerine Şahin, \"Bir kısmını ben temin ettim. Düşman sahibi bir insanım. Düşmanımın yapısını tanımak zorundayım\" dedi.

TUTUKLULUKLARININ DEVAMINA KARAR VERDİ

Sanıkların tahliye taleplerinin ardından mahkeme heyeti, Sedat Şahin ve diğer 16 sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

ADLİYE KARIŞTI

Duruşma sonrasında iki taraf, bir anda birbirine girdi. Polis ve özel güvenliğin müdahalesiyle ayrılan iki grup uzun süre sakinleştirilemedi. Tekmeli, yumruklu kavgaya çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlisinin müdahale etti. Güçlükle birbirinden ayrılan gruplar, ayrı merdivenlerden aşağı indirildi. Ancak gruplar bu kez adliyenin içindeki Atrium alanında karşı karşıya geldi. Çevik kuvvet polisleri ve özel güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle gruplar, adliye önünden sürüklenerek Çağlayan Meydanı\'na çıkarıldı. Yüzlerce çevik kuvvet polisi, TOMA ve akreplerle meydanda her iki grup arasında set kurdu. Yaklaşık yarım saat sonra pembe bir binada bekletilen Burhanettin Saral, adamlarının arasında aracına bindirildi ve götürüldü. Gruplar dağıldıktan sonra polisler meydandan ayrıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Adliyede koridorunda kavga

-Polis ve güvenlik görevlilerinin müdahalebi

-Dışarıda güvenlik önlemi

-Genel ve detaylar