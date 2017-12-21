- (ek görüntüyle geniş haber) NİSPETİYE CADDESİ'NDE ZABITALAR ARASINDA GERGİNLİK 

- Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar arbedenin ortasında kaldı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Nispetiye Caddesi\'nde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri arasında kaldırım yenileme çalışmaları nedeniyle gerginlik yaşandı. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Olay yerine gelen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışma arbedeye dönüşünce Hazinedar da arada kaldı. Polisin ve çevredekilerin araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Hazinedar, Beşiktaş Belediyesi zabıta ekiplerini olay yerinden çekti. Murat Hazinedar, kaldırım yenileme çalışmalarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından engellendiğini iddia etti.

\"ÇALIŞMALARIMIZ ENGELLENDİ\"

Murat Hazinedar, \"15 yıldır Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş\'a çivi çakmamıştır. Ben özellikle 3 yıldır, bunu rica etmiyorum adeta yalvardım. Beşiktaş yaşlı bir şehir , yaşlılarımız var engellilerimiz var, yollarımız, kaldırımlarımız çok kötü bir durumda. Bunu lütfen yapın. Sokaklar bizde olduğu gibi özellikle ana arterlerde büyük sorunlarımız var. Çok yoğun bir nüfus var, çok yoğun bir insan trafiği var. Bu insan trafiğini doğru yönetebilmek özellikle engelli ve yaşlılar için ana arterlerimize özelikle Nispetiye , Çırağan, Dolmabahçe, Barbaros Bulvarı gibi bölgelerimizde çivi çakmıyor. Çakmadılar, çakmadılar en sonunda biz yapmaya başladık. Ve yaptığımızı da engellediler. Önemli olan hizmetin halkımıza Beşiktaş\'a ulaşması. Biz bu kadar olumlu tavır sergilememize rağmen sürekli engelleniyoruz. Normalde onların yükümlülüğünde olan yerde siz yapmıyorsanız biz yapacağız dedik. Biz yapmaya kalktık ve engellendik. Devlet kurumlarının memur arkadaşlarımızın birbirinin karşısına dikmek maalesef siyasetin yapmaması gereken birşey\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Gerginlikten görüntüler

-İtişmeler

-Polislerin görüntüsü

-Hazinedar\'ın görüntüsü

-Arbede

-Olay yerinden görüntü

-Beşiktaş Belediye Başkanının açıklaması

-Zabıta ekiplerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden görüntü

-Güvenlik önlemlerinden görüntü

-Genel ve detaylar

