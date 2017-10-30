-  (ek görüntüyle geniş haber) "ARAP EMRAH" ÇETESİNİN BARAJA ATTIĞI 8 ARAÇ BÖYLE ÇIKARILDI 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa, Eyüp ve Sultangazi\'de cinayet, yaralama, gasp, tehdit gibi çok sayıda suça karıştıkları iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyonda 16 kişi yakalandı. Liderliğini \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah S.\'nin yaptığı öne sürülen çetenin saldırılarda kullandığı otomobilleri Alibeyköy Barajı\'na attığı tespit edildi. Polis dalgıç ekipleri 8 otomobili baraj göletinden çıkardı.

İstanbul\'da, çeşitli ilçelerde cinayet, gasp, yaralama, tehdit gibi birçok suça karıştıkları liderliğini \'Arap Emrah\' olarak bilinen Emrah S.\'nin yaptığı 16 kişi gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin çalıntı araçlarla suça karıştıkları ve söz konusu araçları kullandıktan sonra Alibeyköy Barajına attıkları tespit edildi. İncelemelerini sürdüren polis, barajda arama çalışması yaptı. Ekipler, suç örgütünün kullandığı iddia edilen toplam 8 aracı barajdan çıkardı. Araçlar, Gazi Polis Merkezi\'ndeki otoparka çekildi. İfadeleri alınan 16 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yakalandıkları adreslerde bulunan silah ve bıçaklara da el konuldu.



Görüntü dökümü:

---------------

-Barajdan aracın çıkarılmasından görüntü

-Yapılan operasyonr

-Otoparka çekilen araçlardan detaylar

-Muhabir anonsları

-Zanlıların emniyetten çıkışından görüntü

-Şüphelilerin yakalandıkları adreslerden çıkan silahlar

-Genel görüntüler

