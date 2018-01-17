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- (ek görüntü) ÜMİT KOCASAKAL CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI 

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı

17 Ocak 2018 14:54

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı\'na adayı olduğunu açıkladı.
Kocasakal, Taksim\'de bir otelde  basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Görüntü Dökümü:
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-Ümit Kocasakal\'ın salona girişi
-Solandakilerden detaylar
-Kocasakal\'ın açıklamaları


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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