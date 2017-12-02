- (ek görüntü) D-100'DE KAZA  :  ARIZALI ARACA ÇARPTI: 2 YARALI

- Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İstanbul,(DHA)

Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda, sağ şeritte park halindeki arızalı araca arkadan gelen kamyonet çarptı. Kazada kamyonette bulunan iki kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 08.00 sıralarında D-100 Karayolu Sefaköy mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü Hasan Koca, bozulduğu gerekçesiyle aracını sağ şeride çekti ve aracından inerek oto tamircisi aramaya gitti. Aynı istikamette seyir halindeki kamyonet ise, park halindeki otomobile arkadan çarptı. Kamyonette bulunan Ünal Ünlü ile Yusuf Coşkun kazada yaralandı. Olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde yoğun trafik oluştu. Arıza yapan aracın sürücüsü Hasan Koca, bozulan otomobili emniyet şeridine çektiğini, arkadan gelen kamyonet sürücüsünün aracına arkadan çarptığını söyledi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından, yaklaşık bir saat sonra trafik normale döndü.



Görüntü dökümü:

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-Kazaya karışan araçlar

-Polis ekiplerinden görüntü

-Bozulan aracın sürücüsü ile röportaj

-Trafikten görüntü

-Araçların olay yerinden kaldırılmasından görüntüler

-Genel görüntüler



