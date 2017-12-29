- (ek görüntü) - ESENLER'DE KUYUMCU SOYGUNU SIRASINDA ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 2  YARALI (4)

* SICAK ANLAR AMATÖR KAMERADA...

* Esenler\'de kuyumcu soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı

* Kuyumcuda çatışma sürerken yol ortasındaki yaralı soyguncuya yoldan geçen bir sürücü levye attı.



Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Esenler\'de bir kuyumcu dükkanı soygunu sırasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Esenler\'de bulunan kuyumcu dükkanına saat 11.00 sıralarında gelen çarşaf giymiş silahlı 3 kişi, soygun yapmak istedi. Kuyumcunun silahını çekmesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada soygunculardan biri öldü. Kuyumcu ile bir soyguncu da yaralandı.

Çatışmada kuyumcu ile soygunculardan biri de yaralandı. Diğer soyguncu ise kaçtı.

YAŞANANLAR AMATÖR KAMERADA

Soygunun hemen ardından yaşananları bir amatör kamera kaydetti. Silah seslerinin de duyulduğu görüntülerde yerde bir yaralının olduğu görülüyor. Yaralı soyguncuya çevredekiler levye atarken kuyumcu dükkanından silah sesleri yükseliyor. Silah seslerinin susmasıyla kuyumcu dükkanına acil ambulans çağrılıyor. Bu sırada yol ortasındaki yaralı soyguncunun yanına giden çevredekiler tekme atarak tepki gösteriyor

Görüntü Dökümü:

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AMATÖR KAMERA

-Yerdeki soyguncu

-Silah sesleri

-Yerdeki soyguncuya levye atılması

-Kuyumcu dükkanı içindeki yaralılar

-Yol ortasındaki soygununu dövülmesi



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-Olay yerinden görüntüler

-Kuyumcu dükkanının görüntüsü

-Polisin incelemesi



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