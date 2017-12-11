 - (ek bilgiyle) ÜNLÜ YÖNETMEN EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - Ali AKSOYER - İSTANBUL DHA

Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun, Şile\'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürüldü.

Olay bu gece saatlerinde yaşandı. Ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun (58), evinde başına beyzbol sopası vurularak ve kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Uzun’u, yönetmenliğini yaptığı bir dizide figüran olarak rol alan Osman A. (19)’nın öldürdüğü belirlendi. Osman A., Beylikdüzü\'nde polis merkezine giderek teslim oldu

Şüphelinin üzerinden öldürdüğü yönetmene ait cep telefonu çıkarken, gösterdiği yerde yönetmenden gasp ettiği otomobil de bulundu. Şüphelilinin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında birlikte alkol aldıklarını aralarında çıkan tartışma sonucu öfkeyle cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin polisteki sorgusu sürüyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Şile\'deki evin görüntüsü

-Komşularının açıklaması

-Uzun\'un fotoğrafı



