  (ek bilgiyle) ERDOĞAN CUMA NAMAZINI FATİH'TE KILDI, MEZUN OLDUĞU OKULUN AÇILIŞINI YAPTI

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni İBB Başkanı Mevlüt Uysal ile seçilmesinin ardından ilk kez cuma namazında bir araya geldi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olduğu okulunun yeni binasının açılışına katıldı.

* Aynı okuldan mezun olan Kadir Topbaş da törende yer aldı. Ancak Topbaş kurdele kesim töreninde sahneye çıkmadı.

* Okulun yenilemesini çalışmasını Zeytinburnu\'ndaki 16/9 kulelerinin sahibi Mesut Toprak üstlendi.

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Fatih\'teki Yavuz Sultan Selim Camii\'nde kıldı. Erdoğan cami girişinde dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Mevlüt Uysal tarafından karşılandı. Cuma namazından sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uysal\'la mini bir zirve gerçekleştirdi.

CUMA NAMAZINDA SÜRPRİZ İSİM

Bu arada Cuma namazına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı. Türel önemli bir konuyu Cumhurbaşkanına arz ettiğini aynı zamanda da hemşehrisi olan Mevlüt Uysal\'ı tebrik için İstanbul\'a geldiğini söyledi.

YENİ BAŞKAN KOŞARAK ÇIKTI

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, camiden Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ardından çıktı. Uysal makam aracına yetişmek için kısa bir süre koştu.

TOPBAŞ DA KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Fatih Çarşamba\'da bulunan eski adıyla İstanbul İmam Hatip Lisesi\'nin yeni hizmet binasının açılış törenine geçti. Yeni adıyla İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin açılış törenine çok sayıda isim katıldı. Erdoğan\'a Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz gibi isimler eşlik etti. İBB Eski Belediye Başkanı Kadir Topbaş da okulun mezunları arasındaydı. Topbaş da törene katıldı.

TARTIŞILAN İSİM YAPTIRDI

Bu arada törende ilk olarak yine okulun eski öğrencileri arasında yer alan iş adamı Mesut Toprak konuştu. Okulun yenileme çalışmasını yaptıran Toprak, İstanbul siluetini bozduğu için gündeme gelen Zeytinburnu\'ndaki 16/9 Kulelerinin sahibi olarak tanınıyor.



TOPBAŞ SAHNEYE ÇIKMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın konuşmasını ardından protokoldeki isimler kurdele kesimi için sahneye çıktı. Kadir Topbaş sahneye çıkmadı. Topbaş kurdele kesim törenini bulunduğu yerde ayakta takip etti.



Görüntü Dökümü:

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- Cumhurbaşkanının Kısıklı\'dan çıkışı

- Menderes Türel\'in camiiden çıkışı

- Türel\'in açıklaması

- Cumhurbaşkanının çıkışı

- Yüksel\'in konuşması

- Okul açılış töreninden detay

- İşadamı Toprak\'tan detay

- Kurdele kesimi

- Topbaş\'ın beklemesi

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