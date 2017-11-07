- (ek bilgiyle) AYAZAĞA'DA İNŞAATTAKİ GÖÇÜK: TOPRAK ALTINDAKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA YARALI ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Sarıyer Ayazağa\'da bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.

Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasındaki göçük nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ekibi de katıldı. Yaşanan göçükte vücudunun bir kısmı göçük altında kalan Kahraman Sıcakyüz, 6 saatlik çalışma sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Yaralı işçinin çıkarılması

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-Şantiyede itfaiyenin çalışması

-Bekleyen ambulans

-İşçilerin görüntüsü

-Çalışmalardan detaylar

07.11.2017 - 11.02 - Haber Kodu : 171107040

07.11.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171107054