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- (ek bilgiyle) AYAZAĞA'DA İNŞAATTAKİ GÖÇÜK: TOPRAK ALTINDAKİ İŞÇİ 6 SAAT SONRA YARALI ÇIKARILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - İSTANBUL DHA Sarıyer Ayazağa'da bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı

07 Kasım 2017 19:12

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Sarıyer Ayazağa\'da bir inşaatta meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi kurtarıldı.
Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir inşaat sahasındaki göçük  nedeniyle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çalışmalara AFAD ekibi de katıldı. Yaşanan göçükte vücudunun bir kısmı göçük altında kalan Kahraman Sıcakyüz, 6 saatlik çalışma sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Yaralı işçinin çıkarılması

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-Şantiyede itfaiyenin çalışması
-Bekleyen ambulans
-İşçilerin görüntüsü
-Çalışmalardan detaylar

07.11.2017 - 11.02 - Haber Kodu : 171107040
07.11.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171107054

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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