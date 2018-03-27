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- (ek bilgilerle) SAVCI KİRAZ'IN ŞEHİT EDİLDİĞİ SİLAHI TEMİN ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN AVUKAT GÖZALTINA ALINDI

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI , İstanbul DHA Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinde saldırganın kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı

27 Mart 2018 20:26

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI , İstanbul DHA

Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın şehit edilmesinde saldırganın kullandığı silahı temin ettiği öne sürülen avukat yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz\'ın 31 Mart 2015\'te şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında  teröristlerden Şafak Yayla\'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., bu sabah yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Avukatlık kaydı bulunan ancak mesleğini yapmadığı belirtilen M. C.\'nin Şişli\'de işlettiği kahvehane de gözaltına alındığı belirlendi. Murat C.,\'nin soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa K.\'ya silahı verdiği, Mustafa K.\'nın da silahı terörist Şafak Yayla\'ya ulaştırdığı kaydedildi.  Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen Murat. C.\'nin terör örgütü DHKP-C\'ye üyelikten kaydı bulunduğu öğrenildi.  

Savcı Kiraz, 31 Mart 2015\'te İstanbul Adalet Sarayı\'ndaki makam odasında DHKP/C\'li teröristler Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla tarafından şehit edilmişti. 

 

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