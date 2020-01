  (ek bilgilerle geniş haber) - KILIÇDAROĞLU: KARAR TÜMÜYLE SİYASİ BİR KARARDIR

\"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Battal İlgezdi\'ye destek için Ataşehir Belediye\'ne geldi.

\"HUKUKA AYKIRI BİR KARARDIR\"

Kılıçdaroğlu ilk açıklamayı Battal İlgezdi\'nin Avukatı İnal Bektaş ile yaptı. Açıklamada Battal İlgezdi de yer aldı.

Avukat Bektaş\'ın açıklamasından önce kısa bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, \"Dün belediye başkanımızla ilgili alınan karar meşru bir karar değil. Hukuka aykırı bir karardır. Tümüyle siyasi bir karardır. Bu özel toplantıyı yapmamızın gerekçesi şu; bütün medya mensuplarının doğru bilgilendirilmesi gerekir. Biz size Ataşehir Belediyesi ile ilgili alınan kararın ne kadar hukuksuz olduğunu bütün ayrıntıları ile size sunacağız. Ben sunmayacağım, bir hukukçu arkadaşımız size sunacak\" dedi.

\"VERİLEMEYECEK HİÇBİR HESABIMIZ YOKTUR\"

Kılıçdaroğlu, \"Bu açıklamayı bir savunma olarak düşünmeyin. Asla bir savunma değil. Sadece ve sadece sizi ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için yapılıyor bu toplantı. Verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Belediye Başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya savcılığa gidip kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. Buyrun her türlü soruşturmayı yapın demiştir. Ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır.\"

\"NEDEN CESARET EDİP KARŞIMIZA ÇIKMIYORLAR\"

\"Şu anda yapılmak istenen tam bir haysiyet cellatlığıdır\" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, \"Yıldırmak istiyorlar, yılmayacağız. Kılıçdaroğlu konuşmasın. Kılıcdaroğlu tüyü bitmemiş yetimin hakkını korumak için sonuna kadar konuşacak. Bu ülkede vicdanları ayağa kaldıracağım, vicdanları.Koltuklarında oturup ahkam keseceklerine, hukuk iğfal edeceklerine, neden cesaret edip karşımıza çıkmıyorlar. Biz onlara belge gösterdik, oturup onlar da hesabını verselerdi, bizim söylediğimiz gibi, belgeleriyle, dökümanlarıyla. Bizim belediye başkanımız Man Adaları\'nda şirket mi kurdu? Bütün banka hesapları denetlendi, bütün banka hesapları. Yaptığı her alışveriş denetlendi, kredi kartları denetlendi. Denetimden korkmayız. Ama haysiyet cellatlığına da kimse kusura bakmasın gözümüzü kapatmayız. Bunun mücadelesini sonuna kadar vereceğiz ve bunun hesabını da soracağız\" ifadelerini kullandı.



\"GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMAYA İLİŞKİN KARARA KARŞI HER TÜRLÜ YASAL BAŞVURULAR YAPILACAKTIR\"

Battal İlgezdi\'nin avukatı İlhan Bektaş ise bakanlığın müvekkilini görevden geçici olarak uzaklaştırdığını, bunu da basın açıklaması ile duyurduğunu söyledi.

Bakanlığın uzaklaştırmaya dayanak yaptığı iddiaların soruşturulduğunu ve müvekkili hakkında bu iddialara ilişkin takipsizlik kararları verildiğini savunan Avukat Bektaş, \"Bu takipsizlik kararları da kesinleşmiş olup görevden uzaklaştırmaya ilişkin karara karşı tarafımızdan her türlü yasal başvurular yapılacaktır\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın görevden uzaklaştırmaya 5 gerekçeyi dayanak yaptığını savunan Avukat Bektaş, müvekkilinin hukuki temeli olmayan siyasi bir kararla görevden alındığını iddia etti.

Konuşmasında uzaklaştırma gerekçelerine tek tek yanıt veren Avukat Bektaş, \"Müvekkilimiz, kendisi ve akrabalarının haksız mal edindiğine ilişkin çıkan haberler üzerine kendisi ve akrabaları hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulundu. \'Haksız mal edinme ve gizleme\' suçundan yürütülen soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi ve bu karar kesinleşti. Müvekkilimizin akraba veya yakınlarının \'haksız mal edinme veya gizleme suçu\' işlemediğine yönelik kesinleşmiş yeni yargı kararı bulunmasına karşın bu durumun görevden geçici uzaklaştırmanın gerekçesi olarak gösterilmesi hususunu kamuoyunun değerlendirme ve takdirine bırakıyoruz\" diye konuştu.

\"Buz Rezidans\" ile ilgili olarak da herhangi bir yasaya aykırı işlemin bulunmadığının yargı kararı ile tespit edildiğini savunan Avukat Bektaş, \"Erguvan Barış Parkı\" ile ilgili olarak da İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin yasaya aykırı işlemin olmadığına ilişkin kararı olduğunu söyledi.

HAKSIZ MAL EDİNME DAVASI SÜRÜYOR

Müvekkili hakkında haksız mal edinmeye ilişkin İstanbul Anadolu 30. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan bir davanın sürdüğünü söyleyen Avukat Bektaş, \"Bu dava sebebiyle her türlü delil toplanmış, geniş çaplı bir inceleme yapılmış ve müvekkilimizin etki edebileceği herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu sebeplerle bu denli ağır etki yaratan görevden geçici uzaklaştırma kararı da yerinde değildir\" ifadesini kullandı.



\"RUHSATA AYKIRI GECEKONDU YAPILAŞMASI DAVASIDAN BERAAT ETTİ\"

Müvekkili hakkında ruhsata aykırı gecekondu yapılaşmasına ilişkin İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın beraat kararı ile sonuçlandığını ve bu kararın kesinleştiğini söyleyen Avukat Bektaş, \"T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yukarıda beraat kararı ile sonuçlanan aynı veya benzer konulara ilişkin ikame edilen İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 2016/236 esas sayılı dosyası görevden geçici uzaklaştırılmasına yönelik karara dayanak yapılmıştır. İstanbul ilimizin tüm ilçelerinde gecekondu ve ruhsata aykırı yapılar bulunmakta ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yönetilmekte olup, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin her ilçede belediye başkanı hakkında bu nitelikte iddialar sebebiyle ceza davası ikame edilmiş iken bu durumun müvekkilimiz açısından görevden uzaklaştırmaya dayanak edilmesi hususunun değerlendirmesini kamuoyunun dikkatine ve vicdanına bırakmaktayız\" dedi.

İçişleri Bakanlığı\'nın 6 Aralık 2017 tarihli görevden uzaklaştırma kararının hukuki temelinin bulunmadığını, bu kararın siyasi sebeple alındığını savunan Avukat Bektaş, \"Görevden uzaklaştırma kararına daha evvel soruşturma izni verilmeyen, inceleme ya da takipsizlik kararları ile neticelenen, ya da beraat kararı kesinleşmiş davaların dayanak gösterilmesi sebebi ile her türlü yasal yollara da başvurulacaktır\" şeklinde konuştu.

