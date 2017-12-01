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- (ek bilgilerle) ESENYURT’TA DEHŞET SAÇAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

* Ehliyetsiz arkadaşını korumak için önce suçu üstlendi, kazanın ölümlü olduğunu duyunca vazgeçti Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA Esenyurt'ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu'yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi tu

01 Aralık 2017 18:27

* Ehliyetsiz arkadaşını korumak için önce suçu üstlendi, kazanın ölümlü olduğunu duyunca vazgeçti

Haber-Kamera: Ersan SAN - Çağatay KENARLI- İSTANBUL DHA
Esenyurt\'ta 66 yaşındaki Süleybe Mutlu\'yu ezen, kaçmak isterken de çarptığı kişiyi yaralayan kişi tutuklandı.

SUÇU ÖNCE ÜSTLENDİ, ÖLÜMÜ DUYUNCA VAZGEÇTİ
Kazadan yaklaşık 3 saat sonra 29 yaşındaki D.B., Esenyurt Kıraç Polis Merkezi Amirliğine yaralamalı bir trafik kazasına karıştığını söyleyerek teslim oldu. D.B.\'nin emniyetteki ifadesinde olayı anlatırken çelişkili ifadeler vermesi üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Polis ekipleri bu sırada, D.B.\'ye teslim olduğu kazanın yaralamalı olmadığını aslında ölümlü kaza olduğunu söylemesi üzerine D.B. ekiplere arkadaşının ehliyetsiz olması yüzünden suçu kabul ettiğini belirtti. D.B. yeniden ifade verdi. D.B. savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

MUTLU\'YU EZEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri görüntülerde de aracı kullanan kişinin farklı bir kişi olduğunu belirlemesi üzerine D.B.\'nin ehliyetsiz arkadaşı 23 yaşındaki S.Ü.\'yü yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette suçunu kabul eden S.Ü. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri

01.12.2017 - 14.03 Haber Kodu : 171201074


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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