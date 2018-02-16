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- (ek bilgilerle) ÇEKMEKÖY'DE HAFRİYAT KAMYONUNUN BARİYERE SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL HURDA YIĞININA DÖNDÜ

- Sürücü şans eseri ölümden döndü Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonunun bariyere sıkıştırdığı otomobil hurda yığınına dönerken sürücü şans eseri ölümden döndü

16 Şubat 2018 13:53

- Sürücü şans eseri ölümden döndü

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonunun bariyere sıkıştırdığı otomobil hurda yığınına dönerken sürücü şans eseri ölümden döndü.
Kaza saat 09.30 sıralarında Şile Yolu Çekmeköy Taşdelen mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Şile yönüne ilerleyen Feyzullah Benli kullandığı 34 DP 2858 plakalı hafriyat kamyonuna sağ yanından otomobil çarptı. Bunun üzerine direksiyon hakimiyetini kaybeden Benli, sol şeritte ilerleyen aracı çarptı. Hafriyat kamyonu ile bariyer arasında sıkışan otomobil hurda yığınına döndü. Kazada hafriyat kamyonunun çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Hafriyat kamyonu sürücüsü, kazaya sağdan çarpan otomobilin neden olduğunu öne sürdü. Hafriyat kamyonu sürücüsü, bu nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araça çaptığını söyledi.
Kaza nedeniyle Şile yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Bazı sürücülerin seyir halindeyken cep telefonu ile kazayı görüntüledikleri görüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Hafriyat kamyonun görüntüsü
-Bariyerlere sıkışan aracın görüntüsü
-Kamyon sürücüsü ile röp
-Trafikten görüntü
-Bir sürücünün seyir halindeyken kazayı görüntülemeye çalışması

-Kamyona çarptığı öne sürülen otomobilin çekici üzerindeki görüntü
-Genel ve detay görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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