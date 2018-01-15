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  (ek bilgi ve görüntüyle) ÜMRANİYE'DE OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 2 ÖLÜ 1 YARALI  

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı

15 Ocak 2018 16:00

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-İSTANBUL DHA
TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde bir otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine ilerleyen otomobil henüz bilinmeyen nedende sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kaza otomobilde sıkışan yaralılar uzun süren uğraşlar sonunda çıkarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken acı haber geldi. Kazada adları henüz öğrenilemeyen karı ve koca hayatını kaybetti. Çiftin yaralı kurtarılan kızının  ise tedavisi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Kurtarma çalışmaları
-Detaylar
 

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