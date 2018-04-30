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  (ek bilgi ve görüntüyle) TAKSİM MEYDANI'NDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Haber-Kamera:  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor

30 Nisan 2018 16:05

Haber-Kamera:  Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)
Mayıs Emek ve Dayanışma günü öncesi, İstanbul Taksim Meydanı\'nda güvenlik tedbirleri alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda4 çevik kuvvet otobüsü ve TOMA, Taksim Meydanı\'na konuşlandırıldı.  Polis otobüslerinin etrafına şerit çekildi. Polisler ise otobüslerin çevresinde nöbet tutuyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Taksim Meydanı\'ndaki polislerden görüntü
-TOMA\'dan görüntü
-Nöbet tutan polislerden görüntü
-Polis köpeğinden görüntü
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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