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- (ek bilgi ve görüntüyle)  FATİH'TEKİ İŞ HANI YANGINI 4 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

* Yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi

09 Ocak 2018 13:53

* Yangında çok sayıda iş yerinde maddi hasar meydana geldi. 

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ /  İSTANBUL  DHA
Fatih\'te çok sayıda iş yerinin bulunduğu ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir handa yangın çıktı.  5 ilçeden itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 4 saat sonra tamamen söndürüldü.
Yangın saat 06.00 sıralarında Mollaferani Mahallesi\'nde bulunan ve tekstil ürünlerinin satıldığı bir iş hanında çıktı.
Edinilen bilgiye göre, handa görevli güvenlik görevlileri henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangını farketti. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi.  Alanın geniş olması nedeniyle 5 ilçeden itfaiye ekipleri ihbarın geldiği ve çok sayıda iş yerinin bulunduğu hana hareket etti. Hatalı parklar ve dar sokaklar itfaiye ekiplerinin yangına ulaşmasını zorlaştırdı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. 

SÖNDÜRÜLDÜ ZANNEDİLDİ ANCAK...
Soğutma çalışmaları sürerken  tekrar alevler yükseldi .  100\'den fazla iş yerinin bulunduğu belirtilen yangın yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu tamamen kontrol altına alındı.  Bir esnaf, yaklaşık 700 bin liralık maddi zararının olduğunu söyledi.  Hanın bulunduğu sokak ve çevre sokaklarda bir çok esnaf dükkanlarını açamadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

Görüntü dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi
-Ekiplerin hatalı parktan dolayı ilerleyemeyişi
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Vatandaş ile röportaj
-Sokaktan ve handan görüntü

EK GÖRÜNTÜ
-Hanın olduğu sokaktan görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Esnaf ile röp
-Diğer detaylar


 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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