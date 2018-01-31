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- DEV PETROL PLATFORMUNUN İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇİŞİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

  Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - Ersan SAN - İSTANBUL DHA 5 bin 235 groston hacminde, 52

31 Ocak 2018 15:29

 

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Cengiz ÇOBAN - Enver ALAS - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor. Dev platform,  saat 10.45 sıralarında Marmara denizinden Boğaz\'a girdi.  Gemi Karadeniz\'e doğru ilerliyor. Dev platforma Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait kurtarma gemileri eşlik ediyor. Platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yakınına geldiğinde durdu. Bir süre batırma işlemi gerçekleştirileceği belirtilen platformun daha sonra köprünün altından gececeği belirtildi. Platformun geçişi boğaz kıyısından merakla izlendi

Görüntü Dökümü:
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EK GÖRÜNTÜ
-Platformun havadan görüntüleri

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-Geminin boğazdan geçişi
-Kıyıda izleyenler
-Selfi çekenler
-Köprü önünde durması

-Detaylar

DHA FEED

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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