T24 LogoT24 Logo
Gündem

 - DELİNEN NATO PETROL HATTINDAN AKAN  YAKIT KESİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Sancaktepe'de  EDS yapımı için kazı çalışması sırasında  delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi

09 Kasım 2017 11:54

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA
Sancaktepe\'de  EDS yapımı için kazı çalışması sırasında  delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi. Cadde kumlandıktan sonra tekrar araç trafiğine açıldı.
Eyyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde gece saatlerinde EDS kurulumu için çalışma yapan İBB bağlı ekipler,  kazı sırasında  NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde araç trafiğe kapatıldı. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi.  Ekiplerin çalışması sonucu  dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmanın yapıldığı alan dubalarla ve güvenlik şerdi ile kapatıldıktan sonra kumlama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda cadde tekrar trafiğe açıldı. 

Görüntü Dökümü
-------------
-Caddeden görüntü
-Kazı çalışması yapılan yerden görüntü
-İş makinesinin görüntüsü
-Kumlanan alandan görüntü
-Duba ve güvenlik şeridinin çekilmesi
-Caddedeki trafikten görüntü
-Genel ve detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera CengizNATOCaddeEyyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan CaddesiEDSYakıtDökümü Caddeden

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24