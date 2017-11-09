 - DELİNEN NATO PETROL HATTINDAN AKAN  YAKIT KESİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de EDS yapımı için kazı çalışması sırasında delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi. Cadde kumlandıktan sonra tekrar araç trafiğine açıldı.

Eyyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde gece saatlerinde EDS kurulumu için çalışma yapan İBB bağlı ekipler, kazı sırasında NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde araç trafiğe kapatıldı. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Ekiplerin çalışması sonucu dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmanın yapıldığı alan dubalarla ve güvenlik şerdi ile kapatıldıktan sonra kumlama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda cadde tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Caddeden görüntü

-Kazı çalışması yapılan yerden görüntü

-İş makinesinin görüntüsü

-Kumlanan alandan görüntü

-Duba ve güvenlik şeridinin çekilmesi

-Caddedeki trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

