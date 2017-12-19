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- DAVUT GÜLOĞLU İLE  HAYKO CEPKİN ARASINDAKİ DAVADA YARGITAY KARARINI VERDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA  Yargıtay,  şarkıcı Davut Güloğlu'nun Hayko Cepkin'le ilgili  sözleri nedeniyle açılan tazminat davasının reddini onadı

19 Aralık 2017 13:48

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA 
Yargıtay,  şarkıcı Davut Güloğlu\'nun Hayko Cepkin\'le ilgili  sözleri nedeniyle açılan tazminat davasının reddini onadı. Yargıtay kararında, mahkemenin verdiği hükmün, usul ve yasaya uygun olduğunu belirtti.  
Katıldığı bir televizyon programında, Hayko Cepkin hakkındaki söyleri nedeniyle hakkında tazminat davası açılan şarkıcı Davut Güloğlu,  11. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Güloğlu\'nun avukatının itirazı üzerine Yargıtay, mahkemenin verdiği kararı, eleştiri sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle bozmuştu. Yeniden görülen davada, mahkeme, Hayko Cepkin\'in açtığı davayı reddetmişti. Bu kez de Cepkin\'in avukatı karara itiraz etti. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Cepkin\'in açtığı tazminat davasının reddinin usul ve yasaya uygun olduğunu belirterek mahkemenin verdiği kararı onadı. Mahkeme, \"Maymuna benziyor\" sözlerinin, eleştiri sınırları içinde kaldığını belirterek davayı reddetmişti.  
Davut Güloğlu, 2010 yılında katıldığı bir televizyon programında Hayko Cepkin ile ilgili \"Korku filminden çıkmış gibi maymuna benziyor, kedi mi köpek mi kesiyor belli değil\" ifadelerini kullanmış, Cepkin de Güloğlu hakkında hakaret davası açmıştı.  
 

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