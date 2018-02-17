- D-100'TE TIR İLE TANKER ÇARPIŞTI (1) 

Haber: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA
Silivri\'de TIR\'la, tankerin çarpışması nedeniyle D-100 Karayolunun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.
D-100 Karayolu Silivri Kınalı mevkiindeki kaza saat 13.45 sıralarında meydana geldi. TIR ile motorin yüklü tanker çarpıştı. Çarpışmanın ardından TIR yan yattı. Kazada yaralanan olmazken yola motorin döküldü. İtfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, yolun Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım yan yoldan sağlanırken yolda temizleme ve araç kaldırma çalışmaları sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Kazayla ilgili İBB kamerası görüntüleri