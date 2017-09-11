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  D 100'DE TEHLİKELİ SAÇARAK BÖYLE İLERLEDİ

  Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN İstanbul DHA  D-100 Karayolu Kadıköy istikametine yüklü kamyonet ile seyreden bir çekici, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı

11 Eylül 2017 15:24

 

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN İstanbul DHA 
D-100 Karayolu Kadıköy istikametine yüklü kamyonet ile seyreden bir çekici, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.
D-100 Karayolu Pendik mevkiinden Kadıköy istikametinde kasalar dolusu mevye yüklü kamyoneti taşıyan çekicinin saçtığı tehlike bir sürücü tarafından görüntülendi. Çekicinin üzerindeki kamyonet bir sağa, bir sola yattı. Yolda ilerleyen sürücüler tehlike dolu anlar yaşadı. 
Sürücüler zaman zaman kornaya basarak çekici sürücüsünü uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen sürücü, kilometrelerce yoluna devam etti. 
Çekicinin köprü altlarından geçisi de tehlike doluydu. Kıl payı köprüler altından geçerek ilerleyen çekici, yan yola girerek kamera açısından çıkıyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Seyir halindeki araç
-Aracın üzerindeki yüklü kamyonet
-Çekicinin köprüleri teyet geçmesi
-Görüntü çeken soförün uyarıcı konuşmaları
 

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