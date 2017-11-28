 - D-100'DE DEHŞET ANLARI (2)

- BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR

- D-100\'de yaşanan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Avcılar Mevkiinde takip ettikleri enişlerinin yolunu kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Saldırganlar kaçarken D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Saldırganların kaçması

-Vurulan sürücünün bulunduğu araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun izleri

-Çevreden detaylar

DHAF EED