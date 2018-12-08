T24 LogoT24 Logo
Gündem

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 'MEKTUP' TELEFONU

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı

08 Aralık 2018 15:32

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine iletilen bir mektubu okuduktan sonra makam aracından telefon ederek sorunla ilgili bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a kendisine verilen mektuplarla yakından ilgileniyor. Erdoğan o mektuplardan birini makam aracıyla ilerlerken ilgilendi. Erdoğan, mektubu yazan kişiye arayarak son durum hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın karşısındaki kişiye, verilen 2 mektubu da okuduğunu belirtiyor. Aylin adlı kişiyle konuşan Erdoğan\'ın \"burs\" hakkında bilgi aldığı duyuluyor.

Görüntü Dökümü;
---------
-Erdoğan\'ın makam aracındaki konuşması

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı ErdoğanErdoğanAylinGörüntü Dökümü; Erdoğan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24