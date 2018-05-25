- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile ile babası Ahmet Erdoğan\'ın mezarlarını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Karacaahmet Mezarlığı\'na gitti. Erdoğan, burada annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan\'ın kabirlerini ziyaret etti. Erdoğan, daha sonra Süleymaniye Camii\'ne geçti. Erdoğan cuma namazını burada kıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Mezarlık önündeki korumalar

-Camiden detaylar

