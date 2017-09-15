 - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA
Ankara\'daki yoğun programının ardından dün gece İstanbul\'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geceyi Üsküdar Kısıklı\'daki konutunda geçirdi. Öğlen saatlerinden konutundan çıkan Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camii\'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazının ardından Beşiktaş\'taki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü\'ndeki ofisine geçti.
Görüntü Dökümü:
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- Cumhurbaşkanının konvoyunun Kısıklı\'dan çıkışı
- Camiiden detaylar
- Cumhurbaşkanının Hz Ali Camiinden ayrılması