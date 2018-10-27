- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ESED'İN DURUMUNU BELİRLEYECEK OLAN İRADE SURİYE HALKININ İRADESİDİR

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Suriye konulu dörtlü zirvenin ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a \"Esed\'in Suriye\'deki yeri ne olacak?\" sorusu soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şu şekilde yanıt verdi:

\"Her şeyden önce buradaki irade kişilere ait olan bir irade değildir. Esed\'in durumunu belirleyecek olan irade Suriye halkının iradesidir. Suriye halkı kararı verecektir. Bize göre Esed, 1 milyona yakın insanı katletmiş bir insandır. Şu ana kadar yaşanan durumlar ortadadır. Hala oradaki katliamlar devam etmektedir. İnşallah bu süreç son bulmuş olur. Suriye\'deki insanlar hayatlarına rahat devam eder\"

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Erdoğan\'ın açıklaması