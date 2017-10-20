- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZI SONRASI YÜRÜYEREK DOLMABAHÇE SARAYI'NA GEÇTİ 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\'ne katılan bazı konuklar, cuma namazını Bezmialem

Valide Sultan Camisi\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden çıkarken çevredekiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan kalabalıktaki bazı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile diğer konuklar, namazın ardından öğle yemeği için Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu\'na yürüyerek geçti.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğanın camiden çıkışı

-Erdoğanın kalabalığı selamlaması

-Erdoğan\'ın vatandaşlarla konuşması

-Erdoğan\'ın yürüyerek Dolmabahçe Sarayına geçmesi

