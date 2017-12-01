- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAŞBAKAN YILDIRIM VE AK PARTİLİ YETKİLİLERLE BİRARAYA GELİYOR (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabeyn Köşkü\'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ak Partili yetkiler ile biraraya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle namazını Yıldız Hamidiye Camii\'nde kıldıktan sonra, Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Erdoğan burada ilk olarak aralarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal\'ın da bulunduğu parti yetkilileriyle basına kapalı olarak bir araya geliyor. Toplantıya daha Başbakan Binali Yıldırım da geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantı yaklaşık bir saattir devam ediyor.

Erdoğan ardından Başbakan Yıldırım ile başbaşa görüşecek. Bu görüşmenin saat 17.00\'da başlaması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Erdoğan\'ın konvoyundan görüntüler

- Erdoğan\'ın camiden çıkışı

- Yıldırım\'ın konvoyundan görüntüler

- Detaylar

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