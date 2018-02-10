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  CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: AZ ÖNCE BİR HELİKOPTERİMİZ DÜŞÜRÜLDÜ (1)

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaptığı açıklamada "Az önce bir helikopterimiz  düşürüldü" dedi

10 Şubat 2018 18:00

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Güven USTA - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da yaptığı açıklamada \"Az önce bir helikopterimiz  düşürüldü\" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nda konuştu. Zeytin Dalı harekatına değinen Erdoğan, \"1141 terörist etkisiz hale getirildi. Az önce bir helikopterimiz de düşürüldü. Bunlar olacak, bir savaşın içindeyiz\" dedi.
Erdoğan, \"Dün sayısal olarak çok kabarık miktarda füze depolarını imha ettik. Tabi bunlar çıldırtıyor bunları. Bizim bir helikopterimiz gidecek ancak bunun bedelini misliyle değil kat ve kat fazlasıyla ödeyecekler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın açıklamaları
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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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