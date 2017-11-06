T24 LogoT24 Logo
Gündem

- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: (AKM'NİN YENİLENMESİ) 2019'UN İLK ÇEYREĞİNDE HİZMETE GİRECEK (1)

Haber-Kamera: Gülseli  KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,   "Yeni AKM Projesi"nin tanıtım toplantısında konuştu

06 Kasım 2017 16:22

Haber-Kamera: Gülseli  KENARLI - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,   \"Yeni AKM Projesi\"nin tanıtım toplantısında konuştu.
Erdoğan,  \"Atatürk Kültür Merkezi Projesi tanıtım toplantısının, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bakanlığımızdan, belediyemize ve mimarlarımıza kadar bu projenin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum. İnşallah az önce de değerli mimarımızın da ifade ettiği gibi 2019\'un ilk çeyreğinde, nasip olursa tamamlanıp hizmete girdiğinde Atatürk Kültür Merkezi, İstanbulumuz için gerçekten yüz akı, gerçekten sembol bir mekan haline gelecektir\" dedi.
\"Taksim Meydanı\'nda inşallah araçları da görmeyeceğiz\"  diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Gümüşsuyu\'ndan geliş ve araçlar oradan yerin altından Mete Caddesi\'nden Taşkışla\'ya doğru devam edecek. Dolayısıyla Atatürk Kültür Merkezi\'nin önünde bir araç trafiğini görmeyeceksiniz. Aynı şekilde Marmara Oteli\'nin önünde de bir araç trafiği görmeyeceksiniz. Orada da yine yerin altına almak suretiyle tamamen yayalaştırılmış bir Taksim Meydanı\'nı göreceksiniz. Dolayısıyla Taksim Meydanı\'nın bu yayalaştırma süreci, yeni peyzaj düzenlemeleriyle birlikte meydana farklılık kazandıracak, farklı bir zenginlik getirecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü;:
----------
-Erdoğan\'ın konuşması
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera GülseliTİFTİKCİDHA CumhurbaşkanıTayyip ErdoğanAKM Projesi"ninErdoğanKültür Merkezi ProjesiBakanlığımızdanAtatürk Kültür MerkeziMeydanıCumhurbaşkanı ErdoğanMete Caddesi TaşkışlaDolayısıyla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24