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- ÇÖP KAMYONUNUN ÇARPTIĞI SURİYELİ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)  Esenyurt'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli bir kadına çöp kamyonu çarptı

03 Ocak 2019 15:51

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA) 
Esenyurt\'ta karşıdan karşıya geçmek isteyen Suriyeli bir kadına çöp kamyonu çarptı. Zeynep Yusuf (49) isimli kadın hayatını kaybetti. 
Olay Battalgazi Mahallesi Çamlıbel Sokak\'ta saat 11.00\'da meydana geldi. Çöp kamyonu 2 çocuk annesi Suriyeli Zeynep Yusuf yolun karşına geçmek istedi. Bu sırada kadına çöp kamyonu çarptı. Kazada Zeynep Yusuf ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cenazesi olay yerine gelen cenaze aracına konarak Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü ise gözaltına alındı. Görgü tanıkları, kadının kamyonun kör noktasında kaldığını ve şoförün kadını farketmediğini öne sürdü. 

Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Çöp kamyonu
-Cenazenin görüntüsü
-Polis ekipleri
-Polisin incelemeleri
-Kadının cenazesinin kaldırılması
-Cenaze aracına konması
-Çöp kamyonunun yoldan çekilmesi
-Genel ve detaylar

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