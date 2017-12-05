- CHP'DEN İSTANBUL'DAKİ KONGRE SÜRECİYLE İLGİLİ YENİ KARAR

İstanbul DHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)\'nde durdurulan İstanbul il ve ilçe olağan kongreleriyle sürecin aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başlatıldığı duyuruldu.

CHP Genel Merkezi\'nden il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yeni yazıda; bazı teknik aksaklıkların yanısıra, ileride tüzükten kaynaklanabilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla İstanbul il ve ilçe olağan kongre sürecinin durdurulmasının istendiği hatırlatılarak, \"Yapılan çalışmalar ve olası aksaklıkların giderilmesi soncunda, durdurulan İstanbul il ve ilçe olağan konre sürecinin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi\'nce 03 Mayıs 2017 tarihi itibariyle başlatılan, kongre takvimi doğrultusunda devam etmesine karar verilmiştir\" denildi. CHP Genel Merkezi\'nden geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla kongre sürecinin durdurulduğu belirtilmişti.



