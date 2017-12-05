T24 LogoT24 Logo
Gündem

- CHP'DEN İSTANBUL'DAKİ KONGRE SÜRECİYLE İLGİLİ YENİ KARAR

İstanbul DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nde durdurulan İstanbul il ve ilçe olağan kongreleriyle sürecin aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başlatıldığı duyuruldu

05 Aralık 2017 21:05

İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)\'nde durdurulan İstanbul il ve ilçe olağan kongreleriyle sürecin aksaklıkların giderilmesinin ardından yeniden başlatıldığı duyuruldu. 
CHP Genel Merkezi\'nden il ve ilçe başkanlıklarına gönderilen yeni yazıda;  bazı teknik aksaklıkların yanısıra, ileride tüzükten kaynaklanabilecek olası sorunların önüne geçmek amacıyla İstanbul il ve ilçe olağan kongre sürecinin durdurulmasının istendiği hatırlatılarak, \"Yapılan çalışmalar ve olası aksaklıkların giderilmesi soncunda, durdurulan İstanbul il ve ilçe olağan konre sürecinin, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi\'nce 03 Mayıs 2017 tarihi itibariyle başlatılan, kongre takvimi doğrultusunda devam etmesine karar verilmiştir\" denildi. CHP Genel Merkezi\'nden geçtiğimiz cumartesi günü yapılan açıklamayla Kemal Kılıçdaroğlu\'nun talimatıyla kongre sürecinin durdurulduğu belirtilmişti.
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Cumhuriyet Halk Partisi CHPGenel MerkeziCumhuriyet Halk Partisi Genel MerkeziMayısCHP Genel MerkeziKemal Kılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24