 - CENAZELER İSTANBUL'DA GETİRİLDİ (1)

Haber: Gülseli KENARLI - Alper KORKMAZ - Kamera: Güven USTA - İSTANBUL DHA
İran\'da uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin cenazelerinin Atatürk Havalimanı\'na getirildi.
İran\'dan kalkan askeri uçak saat 12.10\'da Atatürk Havalimanı\'na indi. Cenazeler burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait cenaze araçlarına alındı. Cenazeler daha sonra Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Havalimanındaki hazırlıklar
-Askeri uçağın inmesi
-Cenaze araçlarının görüntüsü
-Cenaze araçlarının havalimanından çıkışı
-Cenaze araçlarının Adli Tıp Kurumu\'na girmesi