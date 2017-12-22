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 -  ÇEKMEKÖY'DE ÇATIŞANLAR KARDEŞ ÇIKTI

- Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA Çekmeköy'de sokak ortasında silahla kavga eden kişilerin kardeş olduğu öğrenildi

22 Aralık 2017 17:19

- Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA
Çekmeköy\'de sokak ortasında silahla kavga eden kişilerin kardeş olduğu öğrenildi.
Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde aralarında anlaşmazlık bulunan iki kardeş arasında  çatışma çıktı. Çatışma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülerdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmada sonrası kaçan  kardeşlerden biri yakalandı. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çatışma sırasında çevredeki bir ev, iş yeri ve bazı araçlara kurşun isabet etti. 

Görüntü Dökümü:
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-Çatışma anı
-Olay yerinden görüntüler
-Polisin inceleme yapması
-Röpler.
-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 13.35 - Haber Kodu : 171222076
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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