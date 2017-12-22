 -  ÇEKMEKÖY'DE ÇATIŞANLAR KARDEŞ ÇIKTI

- Olay anı cep telefonu kamerasına yansımıştı

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Çekmeköy\'de sokak ortasında silahla kavga eden kişilerin kardeş olduğu öğrenildi.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde aralarında anlaşmazlık bulunan iki kardeş arasında çatışma çıktı. Çatışma anı sokaktaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülerdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çatışmada sonrası kaçan kardeşlerden biri yakalandı. Diğer kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Çatışma sırasında çevredeki bir ev, iş yeri ve bazı araçlara kurşun isabet etti.

Görüntü Dökümü:

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-Çatışma anı

-Olay yerinden görüntüler

-Polisin inceleme yapması

-Röpler.

-Genel ve detaylar

22.12.2017 - 13.35 - Haber Kodu : 171222076

