-  ÇEKİCİYE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da çaldıkları araçları çekiciye yükleyip çaldıktan sonra parçalarına ayırıp satan 6 kişilik çete yakalandı. Oto Hırısızlık Büro amirliği ekipleri, şüphelilerle birlikte çok sayıda araç parçası ele geçirdi. Şüphelilerin bir kamyoneti, çekicilerine yükleyerek çalma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAMYONETİ ÇEKİCİYE YÜKLEYEREK ÇALMIŞLAR

İstanbul Esenyurt\'ta nakliye işi yapan Burak K. (32) nın kamyoneti bir gece yarısı çalındı.Esenyurt Kıraç\'ta polis merkezine şikayette bulunan Burak K.\' nin aracını aramaya başlayan Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarını incelmeye aldı. Kamera görüntülerinde çalınan aracın bir çekiciye yüklenerek çalındığı tespit edildi.

YÜZLERCE SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Güvenlik kamera görüntülerinin incelemesi sonucu plakası tespit edilen şüphelilere ait çekici görüntüler üzerinden takip edildi. Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelemesi sonucu çekicinin son görüldüğü yerde yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı oto tamirhanesi tespit edildi. Şüphelilerin çaldıkları araçları buraya getirdikleri ve parçalayarak yedek parça olarak piyasaya sürdükleri öğrenildi. Polis buraya yaptığı baskında Enes K. (23), Raif T. (58), Haydar G. (34), Tuncay A. (47), Erdoğan Ö. (56) ve Cuma B. (59)\'yi gözaltına aldı.

TAMİRHANEDE BULUNAN OTO PARÇALARI İNCELENİYOR

Öte yandan tamirhanede bulunan farklı modeldeki araçlara ait çok sayıda oto parçasıda inceleme altına alındı. Polis parçaların içinde kamyonete ait parça olup olmadığını araştırıyor. Bu parçaların başka çalıntı araçlara ait olma ihtimaline karşılıkta soruşturma derinleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki