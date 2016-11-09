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Dünya
Deutsche Welle

++ Canlı Anlatım 2: Seçim yarışında Trump önde++

ABD'de delege sayılarının netleşmesiyle birlikte Cumhuriyetçi aday Donald Trump, rakibi Hillary Clinton’u geride bıraktı. Dünyanın gözü seçimin kaderini belirleyecek eyaletlerde.

09 Kasım 2016 09:46

Eşi benzeri görülmemiş sertlikte geçen bir seçim kampanyasının ardından ABD vatandaşları yeni başkanı seçmek üzere sandık başına gitti. Demokrat Parti'nin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'un seçilmesi halinde Beyaz Saray'a ilk kez bir kadın çıkacak. Polemik yaratan açıklamaları ile seçim kampanyasına damgasını vuran Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ise siyasi tecrübesi bulunmayan bir isim. Gece boyunca art arda önemli eyaletlerde Cumhuriyetçi aday Trump'ın öne geçmesiyle gözler seçimin kaderini belirleyecek eyaletlere çevrildi.

TSİ: 06:48 +++
Seçim analizlerinde, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın seçimi kazanma ihtimalinin önemli derecede arttığına dikkat çekiliyor. Çok sayıda tahmine göre, Cumhuriyetçi aday Demokrat rakibi Clinton'ın açık ara önünde. Trump son olarak Ohio eyaletinde de seçimi kazanarak delege sayısını 197'ye yükseltti. An itibariyle Clinton'un delege sayısı ise 131.

TSİ: 06:37 +++

ABD'deki seçim yarışının seyri ekonomiye de yansıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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