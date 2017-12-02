- BREZİLYA'DAN GELEN KİŞİNİN VALİZLERİNDEN 5  KİLO KOKAİN ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sao Paulo\'dan gelen Atatürk Havalimanına gelen bir kişinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokain ele geçirdi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Kasım\'da Brezilya\'nın Sao Paulo şehrinden Atatürk Havalimanı\'na gelen Lübnan uyruklu L.E.K.\'i durdurarak 2 valizinde arama yaptı. Polis ekipleri yaptığı aramalarda şüphelinin 2 valizinde 4 kilo 999 gram kokaini buldu. Gözaltına alınan L.E.K., Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilerek sorguya alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Lübnan uyruklu L.E.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öte yandan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Atatürk Havalimanı\'nda yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

---------

(Polis Kamerası)

-Polis ekiplerinin L.E.K.\'i gözaltına alması

-Polis ekiplerinin valizlerde arama yapması

-Valizlerin iç kasalarındaki kokainlerin bulunması

-Genel ve detaylar



