- BOĞAZ'I BEYAZ BİR ÖRTÜ GİBİ KAPLAYAN SİSİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Boğaz\'daki beyaz örtü doyumsuz görüntüler oluşturdu.

- Sis havadan böyle görüntülendi

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oldu

İstanbul\'da sis sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis içinde kaldı. Boğaz çevresinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Boğaz\'ı kaplayan beyaz örtü havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz\'ı saran sisin havadan görüntüleri

