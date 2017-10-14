-  BEYOĞLU'NDA "BONZAİ" DRAMI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Beyoğlu\'nda \"bonzai\" içtiği öne sürülen bir gencin hali yürekleri burktu.

Beyoğlu İnönü Caddesi girişinde \"bonzai\" olarak bilinen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. İki büklüm halde kaldırımda yürümeye çalışan genç bir süre o halde kaldı. Gencin yanından geçen bir çok kişi hızla oradan uzaklaştı. Bir kişi ise kaldırımda iki büklüm bekleyen genci kaldırımın kenarına oturttu.

Görüntü Dökümü:

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-Caddede iki büklüm bekleyen genç

-İnsanların kaldırımdan yürümesi

-Bir kişinin madde alan genci kaldırımın kenarına oturtması

-Genel ve detaylar

