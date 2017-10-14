-  BEYOĞLU'NDA "BONZAİ" DRAMI

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Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda "bonzai" içtiği öne sürülen bir gencin hali yürekleri burktu

14 Ekim 2017 14:47

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda \"bonzai\" içtiği öne sürülen bir gencin hali yürekleri burktu.
Beyoğlu İnönü Caddesi girişinde \"bonzai\" olarak bilinen sentetik uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen bir gencin içler acısı hali kameralara yansıdı. İki büklüm halde kaldırımda yürümeye çalışan genç bir süre o halde kaldı. Gencin yanından geçen bir çok kişi hızla oradan uzaklaştı. Bir kişi ise kaldırımda iki büklüm bekleyen genci kaldırımın kenarına oturttu.

Görüntü Dökümü:
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-Caddede iki büklüm bekleyen genç
-İnsanların kaldırımdan yürümesi
-Bir kişinin madde alan genci kaldırımın kenarına oturtması
-Genel ve detaylar
 

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