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- BEYLİKDÜZÜ'NDE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA Beylikdüzü'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda yangın çıktı

25 Ekim 2017 13:13

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Beylikdüzü\'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. 
Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölen yada yaralanan yok.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-İtfaiyenin müdahalesi


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