 - BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI BASKIN : 2 YARALI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirliği şirketine gelen silahlı kişiler içerideki 2 kişiyi vurdu. Silahlı saldırı ihbarı üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 4 kişiyi gözaltına alarak dışarıya çıkardı. Saldırı sonrası bir kişinin kaçtığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;:

----------------

-Yaralının çıkarılması

-Polisin gözaltına alması

-Silahın dışarı çıkarılması

-Binadan görüntüler

-Detaylar

