 - BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI BASKIN : 2 YARALI (2)

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Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta bir gümrük müşavirliği şirketine gelen silahlı kişiler içerideki 2 kişiyi vurdu

07 Aralık 2017 18:14

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirliği şirketine gelen silahlı kişiler içerideki 2 kişiyi vurdu. Silahlı saldırı ihbarı üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis,   4 kişiyi gözaltına alarak dışarıya çıkardı.  Saldırı sonrası bir kişinin kaçtığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü;:
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-Yaralının çıkarılması
-Polisin gözaltına alması
-Silahın dışarı çıkarılması
-Binadan görüntüler
-Detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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