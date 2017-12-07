 - BEŞİKTAŞ'TA SİLAHLI BASKIN : 2 YARALI (2)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta bir gümrük müşavirliği şirketine gelen silahlı kişiler içerideki 2 kişiyi vurdu. Silahlı saldırı ihbarı üzerine çok sayıda polis olay yerine geldi. Yaralı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, 4 kişiyi gözaltına alarak dışarıya çıkardı. Saldırı sonrası bir kişinin kaçtığı belirtildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü Dökümü;:
----------------
-Yaralının çıkarılması
-Polisin gözaltına alması
-Silahın dışarı çıkarılması
-Binadan görüntüler
-Detaylar