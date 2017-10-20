- BAYRAMPAŞA ÇEVİK KUVVETİN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASINDA MÜTALAA VERİLDİ (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişimi sırasında, 1 kişinin şehit olduğu, 16 kişinin de yaralandığı Bayrampaşa Çevik Kuvvet Müdürlüğü\'nü işgal girişimiyle ilgili 18\'i rütbeli 58 askerin yargılandığı davada savcı, mütalaasını verdi.

Savcı, 58 sanık hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan 1\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

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-Çevik kuvvet önündeki olaylarla ilgil görüntüler

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